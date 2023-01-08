Рой Кин: «МЮ» ни с кем толком не играл, но дальше их ждут «Сити» и «Арсенал»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не впечатлен серией побед английского клуба

Команда тренера Эрика тен Хага выиграла семь официальных матчей подряд.

«У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с «Сити» и с «Арсеналом». А на данный момент я не убежден. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре, Давиде Де Хеа, я не уверен.

Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать», — приводит слова Кина Mirror.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах. Команда должна встретиться с «Манчестер Сити» 14 января, а с «Арсеналом» — 22.