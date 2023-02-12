Экс-футболист «Арсенала» Эбуэ объяснил 100-миллионный трансфер Мудрика в «Челси»

Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ в разговоре с «СЭ» оценил трансфер нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких. Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился. АПЛ — большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», — сказал Эбуэ «СЭ».

Во время зимнего трансферного окна «Арсенал» сделал украинского вингера своей главной целью, но в последний момент «Челси» опередил «канониров» и приобрел Мудрика за 106 миллионов евро.

«Челси» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 31 очком за 22 матча. Лидером в этом сезоне пока является «Арсенал», набрав 51 очко за 21 матч.