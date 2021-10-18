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Ди Канио: «Лукаку — игрок определенной функции. Слышал о сравнениях с Осимхеном, но Виктор не такой дубовый»

12:43
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Бывший форвард «Вест Хэма» Паоло Ди Канио поделился мнением о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку — игрок определенной функции. Слышал о сравнениях с Осимхеном, но Виктор не такой дубовый. Как только уровень сопротивления подрос, Ромелу не забил ни одного мяча в пяти последних играх. И это не вина «Челси», они и без его голов идут на первом месте«, — приводит слова Ди Канио Daily Mail.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 7 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10102881/Romelu-Lukaku-simply-functional-DULL-player-says-West-Ham-legend-Paolo-Di-Canio.html

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