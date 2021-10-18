Бывший форвард «Вест Хэма» Паоло Ди Канио поделился мнением о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку — игрок определенной функции. Слышал о сравнениях с Осимхеном, но Виктор не такой дубовый. Как только уровень сопротивления подрос, Ромелу не забил ни одного мяча в пяти последних играх. И это не вина «Челси», они и без его голов идут на первом месте«, — приводит слова Ди Канио Daily Mail.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 7 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.