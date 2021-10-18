Джейми Реднапп: «Ньюкаслу» нужно усиление уже зимой. В противном случае их ждет вылет"

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением о перспективах «Ньюкасла» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ньюкаслу» нужно усиление уже зимой. В противном случае их ждет вылет. Уже в январе им нужно привлечь несколько игроков, которые сразу же должны стать костяком команды. Да, новый тренер может что-то поменять, но и это будет тяжело сделать без усиления", — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Также он высказался о работе Стива Брюса на посту главного тренера «Ньюкасла».

«Когда я смотрю на Брюса, то мне кажется, что он мечтает об увольнении. Стиву хочется как можно быстрее избавиться от страданий — в «Ньюкасле» он сделал все что мог. Да, он просто не хочет продолжать находиться в команде», — сказал Реднапп.

После восьми туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 3 очка и расположился на 19-м месте в турнирной таблице.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.