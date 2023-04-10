Эдегор — о матче с «Ливерпулем»: «Сумасшедший матч»
Защитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал ничейный матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).
«Это был сумасшедший матч. Мы отлично начали, первые минут 40 до их первого гола контролировали игру. Но они смогли переломить матч. «Ливерпуль» создавал хорошием моменты. Хорошо, что нас выручал Ремсдейл. Жаль, что не заработали больше очков, но надо довольствоваться и тем, что есть», — цитирует слова Эдегора BBC Sport.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|
13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
14
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|0 : 1
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|0 : 1
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|2 : 1
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|1 : 0
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 4
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|1 : 5
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|2 : 2
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5