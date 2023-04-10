Эдегор — о матче с «Ливерпулем»: «Сумасшедший матч»

Защитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал ничейный матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Это был сумасшедший матч. Мы отлично начали, первые минут 40 до их первого гола контролировали игру. Но они смогли переломить матч. «Ливерпуль» создавал хорошием моменты. Хорошо, что нас выручал Ремсдейл. Жаль, что не заработали больше очков, но надо довольствоваться и тем, что есть», — цитирует слова Эдегора BBC Sport.