Роберто де Дзерби остался недоволен работой судей в матче «Брайтона» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби недоволен работой судей в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2?. Де Дзерби был удален арбитром матча из своей зоны.

«Не хочу давить на судей. Я не люблю эти обсуждения с ними. Многие из этих ситуаци , по-моему, вполне ясны. Но у каждого может быт свое мнение. Моя главная задача — делиться с игроками своими игровыми идеями», — цитирует слова де Дзерби BBC Sport.