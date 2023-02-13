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Сегодня, 18:44

Джордан Хендерсон поделился мнением о плачевной ситуации «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что думает о ситуации в клубе.

«Последние результаты — и наша форма в сезоне в целом — означают, что мы должны принять много критики, которая обрушилась на нас. Такова цена, когда ты подписываешь контракт с большим клубом, а таких больших, как этот, немного», — цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.

Он подчеркнул, что тех, кто будет критиковать клуб, всегда будет много.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.

Джордан Хендерсон
ФК Ливерпуль
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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