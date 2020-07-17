Джейми Ланнистер поздравил «Лидс» и Бьельсу с выходом в премьер-лигу

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», отпраздновал выход «Лидса» в премьер-лигу.

«Лидс» покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Йоркширцы из-за финансовых проблем вылетали в лигу 1, где провели три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне «Лидс» лидировал большую часть сезона в чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил «Дерби Каунти»