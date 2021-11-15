Джеррард о встрече с «Ливерпулем»: «Важен шанс выиграть и заработать максимальное количество очков»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против «Ливерпуля».

«Не думаю, что я или кто-либо еще способен контролировать шум вокруг этого матча, но для меня это неважно, — приводит слова Джеррарда Liverpool Echo. — Важен шанс выиграть на «Энфилде» и заработать максимальное количество очков. Таким будет наше отношение и настрой на каждую игру. Я хочу выигрывать в каждом матче, в котором играю. Теперь мой приоритет, внимание и все, что я буду отдавать ежедневно, будет направлено на «Астон Виллу». Единственное, что я могу гарантировать всем болельщикам, игрокам и всем сотрудникам, — это то, что, когда я что-то делаю, я полностью отдаю себя этому делу».

В качестве футболиста Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. С лета 2018 года и до ноября 2021 он являлся главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».

На данный момент «Астон Вилла» занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 10 очков в 11 турах.

Матч между бирмингемским клубом и «Ливерпулем» должен пройти 11 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.