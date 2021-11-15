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«Барселона» попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты для подписания контракта в январе

17:42
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«Барселона» планирует попросить нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга пойти на понижение зарплаты, чтобы арендовать его в январе.

Как сообщает Sport.es, англичанин получает в «Сити» около 18 миллионов евро за сезон. «Барса» готова выплатить половину зарплаты Рахиму. Это означает, что испанскому клубу необходимо выплачивать Стерлингу 9 миллионов евро.

Однако при таких условиях у «Барсы» не хватит средств для подписания еще одного игрока в зимнее трансферное окно. Поэтому каталонцы попросят 26-летнего футболиста пойти на снижение зарплаты. Разницу руководство планирует компенсировать бонусами.

В сезоне-2021/22 Стерлинг сыграл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/barca-will-ask-sterling-to-make-a-financial-effort-to-sign-in-january-12850985

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