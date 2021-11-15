«Ньюкасл» претендует на форварда «Альмерии»

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Альмерии» Умаром Садиком, сообщает Fichajes.

Испанский клуб готов расстаться с 24-летним форвардом, но только если за него предложат не менее 25 миллионов евро. «Сороки», вероятнее всего, согласятся на такие траты.

Нигериец перебрался в «Альмерию» летом 2020 года. До этого права на него принадлежали сербскому «Партизану».

За 15 матчей в текущем розыгрыше ла лиги 2 Садик забил семь голов и отдал шесть голевых передач.