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«Ньюкасл» претендует на форварда «Альмерии»

20:07
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«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Альмерии» Умаром Садиком, сообщает Fichajes.

Испанский клуб готов расстаться с 24-летним форвардом, но только если за него предложат не менее 25 миллионов евро. «Сороки», вероятнее всего, согласятся на такие траты.

Нигериец перебрался в «Альмерию» летом 2020 года. До этого права на него принадлежали сербскому «Партизану».

За 15 матчей в текущем розыгрыше ла лиги 2 Садик забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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