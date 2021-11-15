«Ньюкасл» претендует на форварда «Альмерии»
20:07
«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Альмерии» Умаром Садиком, сообщает Fichajes.
Испанский клуб готов расстаться с 24-летним форвардом, но только если за него предложат не менее 25 миллионов евро. «Сороки», вероятнее всего, согласятся на такие траты.
Нигериец перебрался в «Альмерию» летом 2020 года. До этого права на него принадлежали сербскому «Партизану».
За 15 матчей в текущем розыгрыше ла лиги 2 Садик забил семь голов и отдал шесть голевых передач.
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