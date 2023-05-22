Джака: «Артета больше, чем просто правильный тренер»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал, что думает о главном тренере команды Микеле Артете. Долгое время канониры возглавляли таблицу АПЛ, но не смогли победить.

«Артета — правильный тренер для «Арсенала»? Забудьте об этом — он больше, чем просто правильный тренер. Не забывайте, чего мы достигли за последние 11 месяцев. Да, мы проиграли два последних матча, но ранее была проделана отличная работа», — цитирует Fotmob Джаку.