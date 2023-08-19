Дзаньоло объяснил, почему перешел в «Астон Виллу»

Новичок «Астон Виллы» Николо Дзаньоло объяснил, почему согласился перейти в английскую команду.

«Я очень рад быть здесь. Когда Мончи позвонил мне, я не мог дождаться, чтобы оказаться здесь и сыграть свои первые минуты в этой футболке за этот удивительный клуб. «Астон Вилла» — одна из лучших команд в Англии и в АПЛ. Я хочу играть и показывать свои качества. Унаи Эмери — один из величайших тренеров в мире.

АПЛ — самый важный чемпионат в мире. В молодости я мечтал, что однажды буду играть в премьер-лиге. Теперь я здесь, и мне не терпится выйти на поле», — приводит пресс-служба «Астон Виллы» слова Дзаньоло.

Английский клуб арендовал 24-летнего итальянца у «Галатасарая» до лета 2024 года.