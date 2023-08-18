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18 августа, 23:44

«Ноттингем Форест» в добавленное время вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед».
Фото Reuters

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Тайво Авонийи. «Шеффилд» отыгрался благодаря голу Густаво Хамера на 48-й минуте. Победу «Ноттингем Форест» принес точный удар Криса Вуда на 90-й минуте.

«Ноттингем Форест» одержал первую победу в текущем розыгрыше АПЛ. В следующем туре команда Стива Купера в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 26 августа.

«Шеффилд», еще не набравший очков в этом чемпионате, 27 августа на своем поле встретится с «Манчестер Сити».

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
18 авг, 21:45. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:1
Шеффилд Юнайтед
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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Защитник «Челси» Джеймс из-за травмы пропустит около месяца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
8
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
9
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
16
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Серж Орье

Серж Орье

Ноттингем Форест

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Райан Аит Нури

Райан Аит Нури

Вулверхэмптон

 1 0 1
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
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