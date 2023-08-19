Де Брейне успешно перенес операцию
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне обратился к болельщикам после операции по поводу травмы подколенного сухожилия.
«Новости после игры с «Бернли» стали для меня настоящим ударом физически и морально. Теперь операция сделана, я готов к восстановлению и скоро вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку», — написал де Брейне в Twitter.
32-летний бельгиец в начале сезона-2023/24 не смог доиграть матч против «Бернли». На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
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