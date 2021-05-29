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Два уникальных болельщика новичка АПЛ видели вылет команды в 1947 году

20:16
«Брентфорд» вышел в плей-офф. Фото ФК «Брентфорд».
«Брентфорд» вышел в плей-офф. Фото ФК «Брентфорд».
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«Брентфорд» со счетом 2:0 обыграл «Суонси» в финале плей-офф чемпионшипа за попадание в АПЛ.

Таким образом, «Брентфорд» впервые выступит в высшем дивизионе английской премьер-лиги. Это 50-й клуб, который сыграет в АПЛ.

Клуб не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона-1946/47.

Решающий матч против «Суонси» на «Уэмбли» посетили два пожилых болельщика «Бретфорда». Они еще видели и помнят последнее выступление клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии.

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