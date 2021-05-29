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«Брентфорд» впервые с 1947 года сыграет в высшем дивизионе чемпионата Англии

20:10
Игроки «Брентфорда» отмечают выход в АПЛ. Фото ФК «Брентфорд».
Игроки «Брентфорда» отмечают выход в АПЛ. Фото ФК «Брентфорд».
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«Брентфорд» со счетом 2:0 обыграл «Суонси» в финале плей-офф чемпионшипа за право сыграть в английской премьер-лиги.

Клуб не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона-1946/47. «Брентфорд» станет 50-й командой, которая сыграет в АПЛ (существует с 1992 года).

Кроме того, «Брентфорд» впервые выиграл плей-офф за повышение в классе. Все предыдущие 9 попыток в различных дивизионах заканчивались неудачно.

Ранее в АПЛ вышли «Норвич» и «Уотфорд». Вместе с «Брентфордом» они займут места «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Шеффилда».

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