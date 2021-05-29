«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за Санчо
20:37
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо скоро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб является фаворитом в борьбе за 21-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.
По информации источника, в окружении Санчо заявили, что они более чем уверенны в том, что трансфер состоится.
Однако «Юнайтед» до сих пор не сделал «Боруссии» официального предложения о трансфере хавбека. Дортмундский клуб хочет получить за хавбека около 90 миллионов евро.
Действующее соглашение Санчо с «Боруссией» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 24 игры в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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