«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо скоро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб является фаворитом в борьбе за 21-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.

По информации источника, в окружении Санчо заявили, что они более чем уверенны в том, что трансфер состоится.

Однако «Юнайтед» до сих пор не сделал «Боруссии» официального предложения о трансфере хавбека. Дортмундский клуб хочет получить за хавбека около 90 миллионов евро.

Действующее соглашение Санчо с «Боруссией» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 24 игры в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.