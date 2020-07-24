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Два клуба АПЛ интересуются вратарем «Манчестер Юнайтед» Ромеро

15:57
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в одном из других клубов АПЛ, сообщает Goal.com со ссылкой на ESPN.

По информации источника, 33-летним аргентинцем интересуются «Лидс» и «Эвертон». Ранее сообщалось, что голкипер хочет покинуть «МЮ» в связи с желанием получать больше игровой практики.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, в которых пропустил 4 мяча. Аргентинец выступал в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке английской лиги, ни разу не появившись на поле матчах чемпионата Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 2,8 миллиона евро.

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