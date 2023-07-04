Собослаи: «Год без Лиги чемпионов — это не страшно»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал свой переход в английский клуб.

«Я не думал о Лиге чемпионов, когда узнал, что «Ливерпуль» всерьез заинтересован в моем подписании. Я был готов без проблем пожертвовать годом [в Лиге чемпионов] ради перехода сюда. Предпочитаю сосредоточиться на победе в Лиге Европы в первом сезоне», — приводит слова Собослаи Nemzeti.

Собослаи выступал за «Лейпциг» с января 2021 года.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 46 матчах за немецкую команду во всех турнирах.