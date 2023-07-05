Деклан Райс получил разрешение пройти медосмотр в «Арсенале»

Полузащитник Деклан Райс получил разрешение от «Вест Хэма» пройти медицинское обследование и согласовать личные условия с «Арсеналом», сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 Райс сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.