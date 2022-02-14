Лес Фердинанд: «Если хотите остановить расизм, исключайте команды с Евро или чемпионата мира. ФИФА и УЕФА не понимают проблему»

Лес Фердинанд призвал ФИФА и УЕФА исключать команды из турниров в качестве борьбы с расизмом

Директор «Куинз Парк Рейнджерс» Лес Фердинанд высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«ФИФА и УЕФА не понимают проблему, потому что никогда не сталкивались с ней в жизни, — приводит слова Фердинанда The Times. — Нужно, чтобы там работали люди с пониманием расизма«.

Он призвал ФИФА и УЕФА исключать команды из турниров в качестве борьбы с расизмом.

«Если хотите остановить расизм на стадионах, исключайте команды с Евро или чемпионата мира. Нам нужен голос, потому что нас не слышат», — сказал он.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские оскорбления в интернете человеку могут запретить посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.