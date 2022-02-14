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Сегодня, 20:24

Лес Фердинанд: «Если хотите остановить расизм, исключайте команды с Евро или чемпионата мира. ФИФА и УЕФА не понимают проблему»

Лес Фердинанд призвал ФИФА и УЕФА исключать команды из турниров в качестве борьбы с расизмом
Карен Саркисян
Корреспондент

Директор «Куинз Парк Рейнджерс» Лес Фердинанд высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«ФИФА и УЕФА не понимают проблему, потому что никогда не сталкивались с ней в жизни, — приводит слова Фердинанда The Times. — Нужно, чтобы там работали люди с пониманием расизма«.

Он призвал ФИФА и УЕФА исключать команды из турниров в качестве борьбы с расизмом.

«Если хотите остановить расизм на стадионах, исключайте команды с Евро или чемпионата мира. Нам нужен голос, потому что нас не слышат», — сказал он.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские оскорбления в интернете человеку могут запретить посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/les-ferdinand-the-fa-is-only-interested-in-tokenism-there-is-nobody-in-any-position-of-power-of-colour-32wzw05n6
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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