Канселу о нападении грабителей: «Моя семья не заслуживала того, чтобы пройти через это»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о нападении грабителей, которое произошло в декабре.

«Это было ужасно, это напугало всю мою семью — особенно мою семью. Я знаю, как с этим справляться, но моя семья не заслуживает того, чтобы пройти через это», — приводит слова Канселу журналист Саймона Байковски в Twitter.

В феврале 27-летний футболист продлил контакт «Сити» до 2027 года.

В текущем сезоне Канселу провел 22 матча за команду в АПЛ, забил один гол и отдал 5 результативных передач.