Англичанам могут запретить посещать футбольные матчи за расистские высказывания в интернете
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские оскорбления в интернете человеку могут запретить посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.
«Этим летом мы увидели прекрасный матч, который был омрачена расистскими высказываниями в интернете, — приводит слова Патель Sky Sports. — Эти люди прятались за своими клавиатурами и оскорбляли игроков сборной Англии. Футбол слишком долго был испорчен расизмом. Люди должны нести ответственность за свои действия в интернете, предлагаемые мной изменения в законе, введут запрет на посещение футбольных игр для нарушителей».
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии после финальной встречи Евро-2020 против национальной команды Италии (1:1, 2:3 пен.). После игры болельщики оскорбляли Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, который совершили промахи в серии пенальти.
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