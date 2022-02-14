Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил свою работу в английском клубе.

«В 11 из 13 матчей после моего прихода «Манчестер Юнайтед» забивал первым, но не во всех победил, — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — Следующий шаг — сохранение концентрации. Мы слишком легко пропускали мячи. Очень грустно, что мы не выиграли три последние встречи. Футболисты реализуют идеи на поле, но нужно делать это на протяжении всей игры. Это следующий шаг, который нам необходим».

После 25 туров АПЛ «Юнайтед» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что у нападающего «МЮ» Криштиану Роналду напряженные отношения с Рангником. 37-летний португалец считает уровень тренера недостаточным для работы в клубе.