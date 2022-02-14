Рангник: «В 11 из 13 матчей после моего прихода «МЮ» забивал первым, но не во всех победил. Следующий шаг — сохранение концентрации»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил свою работу в английском клубе.
«В 11 из 13 матчей после моего прихода «Манчестер Юнайтед» забивал первым, но не во всех победил, — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — Следующий шаг — сохранение концентрации. Мы слишком легко пропускали мячи. Очень грустно, что мы не выиграли три последние встречи. Футболисты реализуют идеи на поле, но нужно делать это на протяжении всей игры. Это следующий шаг, который нам необходим».
После 25 туров АПЛ «Юнайтед» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что у нападающего «МЮ» Криштиану Роналду напряженные отношения с Рангником. 37-летний португалец считает уровень тренера недостаточным для работы в клубе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|
5
|МЮ
|24
|11
|7
|6
|38-32
|40
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|23
|7
|12
|4
|25-23
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|0 : 4
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|0 : 2
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 2
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|11
|1
|5