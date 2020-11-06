«Дерби Каунти» может купить двоюродный брат владельца «Манчестер Сити»
09:28
Руководство английского чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) одобрило продажу «Дерби Каунти» шейху Халеду бин Зайеду Аль Нахайяну, члену правящей в Абу-Даби династии Аль Нахайян, сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство лиги одобрило передачу клуба от нынешнего владельца Мела Морриса на минувшем заседании.
Аль Нахайян — двоюродный брат шейха Мансура ибн Зайда Аль Нахайяна, владельца «Манчестер Сити».