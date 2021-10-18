Де Дзерби назвал Гвардиолу величайшим тренером

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Он величайший, единственный ученый в мире тренеров.

Гвардиола — революционер, он тренировал самую прекрасную команду мира, потом уехал в Германию и поменял футбольную культуру всей страны. Я восхищаюсь тем, что он делает сейчас в Англии, тем, что он смелее всех остальных.

Есть и другие выдающиеся тренеры, которые внесли свой вклад: Сарри в «Наполи», у Бьелсы неповторимые характер, манера общения, энергетика, стиль работы. Вспомню еще Сакки и его «Милан», Зидана и его достижения с «Реалом», а также его умение объединить в команде столько талантов", — приводит слова Де Дзерби Marca.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21).