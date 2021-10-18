Де Брейне считает, что «Золотой мяч» должен получить Левандовски
17:48
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.
«Если бы мне пришлось выбирать, я бы смотрел на двухлетний период, — приводит Daily Mail слова Де Брейне. — Я бы выбрал Левандовски за то, что он выиграл много трофеев с «Баварией» и забил много мячей».
В прошлом сезоне 33-летний поляк провел 29 матчей в чемпионате Германии, забил 41 мяч и отдал 7 результативных передач. В Лиге чемпионов Левандовски принял участие в шести встречах и забил пять мячей.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября.
Читайте также
Эмоциональный спич Хабиба: «Когда кто-то больной совершил плохой поступок — все СМИ пишут «дагестанцы». Зачем обобщать?!»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю