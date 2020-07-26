Давид Сильва: «Горжусь своей карьерой в Англии. Буду скучать по всему, даже по погоде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился эмоциями от последнего матча за английский клуб.

— Это было очень эмоционально, потому что здесь замечательные люди, я выступал с ними 10 лет и у меня сложились хорошие отношения, — приводит слова Сильвы BBC Sport. — Я люблю их, и я буду скучать по всем.

Я горжусь своей карьерой в Англии, ведь я выиграл так много титулов. Я счастливчик, у меня было много приятных моментов, и этот последний матч тоже. Я буду скучать по всему, даже по погоде.

Надеюсь, мы сумеем выиграть Лигу чемпионов. Жаль, приходится играть без зрителей, но безопасность важнее всего.