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Наследный принц Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

17:40
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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман окончательно отказался от своих планов по приобретению «Ньюкасла», сообщает The Telegraph.

Год назад бин Салман договорился о покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли по сделке стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов.

Тогда у АПЛ появились вопросы к потенциальному владельцу клуба, и в июле Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.

На данный момент бин Салман окончательно потерял интерес к «Ньюкаслу» и теперь собирается купить «Интер», чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.

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