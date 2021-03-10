Наследный принц Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
17:40
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман окончательно отказался от своих планов по приобретению «Ньюкасла», сообщает The Telegraph.
Год назад бин Салман договорился о покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли по сделке стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов.
Тогда у АПЛ появились вопросы к потенциальному владельцу клуба, и в июле Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.
На данный момент бин Салман окончательно потерял интерес к «Ньюкаслу» и теперь собирается купить «Интер», чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.
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