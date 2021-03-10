Наследный принц Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман окончательно отказался от своих планов по приобретению «Ньюкасла», сообщает The Telegraph.

Год назад бин Салман договорился о покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли по сделке стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов.

Тогда у АПЛ появились вопросы к потенциальному владельцу клуба, и в июле Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.

На данный момент бин Салман окончательно потерял интерес к «Ньюкаслу» и теперь собирается купить «Интер», чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.