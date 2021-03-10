«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и продолжает лидировать в АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» (5:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей по дублю сделали Кевин Де Брейне и Рияд Махрез, еще один мяч забил Илкай Гюндоган. У гостей отличились Джеймс Уорд-Проуз и Чи Адамс.

«Сити» набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «святых» 33 очка и 14-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 5:2 (3:1)

Голы: Де Брейне, 15 (1:0). Уорд-Проуз, 25 — с пенальти (1:1). Махрез, 40 (2:1). Гюндоган, 45+3 (3:1). Махрез, 55 (4:1). Адамс, 56 (4:2). Де Брейне, 59 (5:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Ляпорт, Зинченко (Менди, 81), Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Агуэро, 72), Фоуден, Махрез (Торрес, 61), Бернарду Силва.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс (Диалло, 63), Беднарек, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг (Уоттс, 72), Редмонд, Адамс, Дженепо (Телла, 46).

Предупреждение: Фернандинью, 82.

Судья: Мосс.

10 марта. Манчестер. Стадион «Этихад».