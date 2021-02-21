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Члены тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» ушли на самоизоляцию

14:26
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Несколько членов тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» ушли на самоизоляцию. В предстоящем матче 25-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» главному тренеру «МЮ» Уле Гуннару Сульшеру будут помогать Никки Батт и Марк Дэмпси, сообщает сайт клуба.

Встреча «МЮ» — «Ньюкасл» пройдет 21 февраля. О переносе матча речи не идет.

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