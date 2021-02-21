Сульшер рассказал о своих впечатлениях от работы с Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы с нападающим Эдинсоном Кавани.

«Я не удивился форме Эдинсона, просто был впечатлен. Я говорил с Андером Эррерой, Диего Форланом и другими футболистами, которые знают Кавани. Каждый говорил, что Эдинсон серьезно относится к делу, все положительно отзывались о его человеческих качествах. Кавани впечатлил меня, но не шокировал, потому что я понимал, что за игрока получаю», — цитирует Goal Сульшера.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На счету 34-летнего уругвайца 7 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах за «красных дьяволов».