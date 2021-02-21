Сульшер рассказал о своих впечатлениях от работы с Кавани
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы с нападающим Эдинсоном Кавани.
«Я не удивился форме Эдинсона, просто был впечатлен. Я говорил с Андером Эррерой, Диего Форланом и другими футболистами, которые знают Кавани. Каждый говорил, что Эдинсон серьезно относится к делу, все положительно отзывались о его человеческих качествах. Кавани впечатлил меня, но не шокировал, потому что я понимал, что за игрока получаю», — цитирует Goal Сульшера.
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На счету 34-летнего уругвайца 7 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах за «красных дьяволов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/man-utd-boss-solskjaer-i-havent-been-surprised-by-cavani/1ouvi7et88j0w1otzq71s1lkks
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