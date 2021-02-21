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Сульшер рассказал о своих впечатлениях от работы с Кавани

10:58
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы с нападающим Эдинсоном Кавани.

«Я не удивился форме Эдинсона, просто был впечатлен. Я говорил с Андером Эррерой, Диего Форланом и другими футболистами, которые знают Кавани. Каждый говорил, что Эдинсон серьезно относится к делу, все положительно отзывались о его человеческих качествах. Кавани впечатлил меня, но не шокировал, потому что я понимал, что за игрока получаю», — цитирует Goal Сульшера.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На счету 34-летнего уругвайца 7 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах за «красных дьяволов».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-utd-boss-solskjaer-i-havent-been-surprised-by-cavani/1ouvi7et88j0w1otzq71s1lkks

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