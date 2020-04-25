«Челси» решил не снижать зарплату футболистам на время пандемии

«Челси» принял решение не сокращать зарплаты игроков команды на период пандемии коронавируса, о чем сообщил на своем официальном сайте.

— Совет директоров под руководством владельца клуба Романа Абрамовича согласовал ряд инициатив, направленных на обеспечение финансового благополучия наших сотрудников, а также поддержку наших болельщиков и более широкого сообщества, — говорится в заявлении на сайте «Челси».

Мы не планируем всеобщих сокращений или отпусков для наших штатных сотрудников, которым по-прежнему выплачивается зарплата в 100-процентном размере.

Временные работники и персонал, используемый нами только в дни матчей, будут получать от нас компенсацию до 30 июня, как если бы матчи были сыграны, и мы работали в обычном режиме.

Мы продолжаем оказывать нынешнюю финансовую и иную поддержку нашим профессиональным женщинам-игрокам, а также нашим программам женской академии.

В настоящее время первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, и вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций. Клуб продолжит беседу с первой командой о финансовом вкладе в его деятельность.