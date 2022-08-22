«Челси» проявляет интерес к нападающему Морате

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в «Челси», утверждает Sport.es.

Основной трансферной целью «синих» остается нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг. Но если сделка сорвется, то Мората является запасным вариантом.

Два прошлых сезона Мората провел в «Ювентусе» на правах аренды. В 67 матчах в серии А нападающий забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач.

Контракт 29-летнего испанца с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.