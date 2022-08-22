«Манчестер Юнайтед» хочет купить голкипера «Айнтрахта» Траппа

«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа. Английский клуб уже направил официальное предложение немецкой стороне, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Контракт 32-летнего голкипера с «Айнтрахтом» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 7 миллионов евро.

Трапп выступает за «Айнтрахт» с 2012 года. Потом он на некоторое время уходил из клуба в «ПСЖ», но все же вернулся в команду из Франкфурта-на-Майне.

Напомним, что в прошлом сезоне Трапп вместе с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.