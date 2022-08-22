Защитник Эмерсон подпишет контракт с «Вест Хэмом» до 2027 года

Защитник «Челси» Эмерсон близок к переходу в «Вест Хэм». Он подпишет с «молотобойцами» контракт до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Челси» получит за 28-летнего игрока 13 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Эмерсон выступал в аренде за «Лион». На его счету 36 матчей, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.