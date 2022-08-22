Защитник Эмерсон подпишет контракт с «Вест Хэмом» до 2027 года
Защитник «Челси» Эмерсон близок к переходу в «Вест Хэм». Он подпишет с «молотобойцами» контракт до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Челси» получит за 28-летнего игрока 13 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Эмерсон выступал в аренде за «Лион». На его счету 36 матчей, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
7
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|3 : 3
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
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