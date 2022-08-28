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Сегодня, 21:04

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Заа

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Вильфридом Заа, утверждает The Independent.

Ранее клуб требовал за 29-летнего полузащитника порядка 80 миллионов фунтов стерлингов, однако сейчас у него остается последний год по контракту, что может заставить клуб продать ивуарийца гораздо дешевле.

В этом сезоне вингер успел провести 3 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заа в 38 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 0
Монако 1
1-й тайм

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
ЦСКА 0
Матч завершен

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
Вильфрид Заа
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
0
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АПЛ: «МЮ» обыграл «Саутгемптон», «Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и другие матчи 4-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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7 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 1
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 1
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 1 : 0
27.08 17:00
Челси – Лестер
 2 : 1
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 9 : 0
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 4 : 2
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 2 : 1
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 0 : 1
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 1 : 1
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
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