«Челси» проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Заа

«Челси» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Вильфридом Заа, утверждает The Independent.

Ранее клуб требовал за 29-летнего полузащитника порядка 80 миллионов фунтов стерлингов, однако сейчас у него остается последний год по контракту, что может заставить клуб продать ивуарийца гораздо дешевле.

В этом сезоне вингер успел провести 3 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заа в 38 миллионов евро.