«Челси» проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Заа
«Челси» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Вильфридом Заа, утверждает The Independent.
Ранее клуб требовал за 29-летнего полузащитника порядка 80 миллионов фунтов стерлингов, однако сейчас у него остается последний год по контракту, что может заставить клуб продать ивуарийца гораздо дешевле.
В этом сезоне вингер успел провести 3 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заа в 38 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Брайтон
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|
5
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
7
|Ньюкасл
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
8
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
9
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
11
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
12
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
13
|Кр. Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|
14
|Нот. Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|
17
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
19
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 1
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 1
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|1 : 0
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|2 : 1
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|9 : 0
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|4 : 2
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|0 : 1
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|1 : 1
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
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