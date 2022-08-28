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Сегодня, 23:04

«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с Антони до 2027 года с опцией продления

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» близок к покупке нападающего «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.

Клубы согласовали трансфер 22-летнего хавбека. В понедельник бразилец заключит с «МЮ» контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Сделка оценивается в 100 миллионов евро. Эта сумма включает себя различные бонусы.

Ранее сообщалось, что в случае перехода Антони, «МЮ» будет готов отпустить форварда Криштиану Роналду в «Наполи».

В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
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 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
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15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
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 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
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 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 1
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 1
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 1 : 0
27.08 17:00
Челси – Лестер
 2 : 1
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 9 : 0
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 4 : 2
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 2 : 1
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 0 : 1
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 1 : 1
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
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Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

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