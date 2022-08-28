«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с Антони до 2027 года с опцией продления

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке нападающего «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.

Клубы согласовали трансфер 22-летнего хавбека. В понедельник бразилец заключит с «МЮ» контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Сделка оценивается в 100 миллионов евро. Эта сумма включает себя различные бонусы.

Ранее сообщалось, что в случае перехода Антони, «МЮ» будет готов отпустить форварда Криштиану Роналду в «Наполи».

В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.