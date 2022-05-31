«Челси» провел переговоры с агентом Кулибали

«Челси» провел переговоры с агентом защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает журналист Саймон Филлипс.

Сенегальский футболист летом может быть доступен на трансферном рынке за 30 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» ранее на правах свободных агентов покинули центральные защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.

Интерес к сенегальцу также проявляют «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома».

Контракт Кулибали с командой из Неаполя рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.