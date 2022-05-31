«Арсенал» продолжает переговоры с «Эвертоном» по трансферу Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс входит в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб продолжает вести переговоры по возможному трансферу 25-летнего бельгийца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что «канониры» готовы заплатить за игрока около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Тилеманс провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.