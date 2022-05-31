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Сегодня, 17:53

«Арсенал» продолжает переговоры с «Эвертоном» по трансферу Тилеманса

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс входит в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб продолжает вести переговоры по возможному трансферу 25-летнего бельгийца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что «канониры» готовы заплатить за игрока около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Тилеманс провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.

Юри Тилеманс
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
1
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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
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Эзри Конса

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