Лэмпард оштрафован на 30 тысяч фунтов за слова про судей

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард был оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за комментарии в адрес арбитра Стютарт Аттуэлла после поражения в матче против «Ливерпуля» (0:2).

Лэмпарда возмутило решение судьи не назначать пенальти за падение нападающего «ирисок» Энтони Гордона в чужой штрафной после контакта с Жоэлем Матипом.

После поражения на «Энфилде» Фрэнк публично усомнился в непредвзятости Аттуэлла, заявив, что Стюарт назначил бы 11-метровый, если бы такой инцидент случился в противоположной штрафной площади.

После выдвижения в свой адрес обвинений Лэмпард попросил о личном присутствии при рассмотрении дела, однако независимая комиссия Ассоциации футбола Англии решила, что Фрэнк был неправ, наложив на него денежный штраф.