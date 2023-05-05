«Челси» продаст Эдуара Менди в летнее трансферное окно

Голкипер «Челси» Эдуар Менди близок к уходу из команды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонцы не сумели договориться с 31-летним сенегальцем о продлении контракта, поэтому он покинет клуб летом. Действующее соглашение Менди с командой истекает летом 2025 года.

Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В том же сезоне «синие» стали обладателями Лиги чемпионов. В этом сезоне голкипер потерял место в стартовом составе, уступив его Кепе Аррисабалаге.