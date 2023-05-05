«Брайтон» объявил о переходе Жоау Педру из «Уотфорда»

Нападающий «Уотфорда» Жоау Педру продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает официальный сайт «чаек».

21-летний бразилец подписал с командой контракт до 2028 года. Он присоединится к новым партнерам в летнее трансферное окно.

Жоау Педру играет за «Уотфорд» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в чемпионшипе, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.