«Челси» может арендовать Жоау Феликса еще на один сезон. Лондонцы не хотят платить «Атлетико» 100 миллионов евро

«Челси» рассчитывает взять форварда «Атлетико» Жоау Феликса в аренду на еще один сезон, утверждает Marca.

По информации источника, лондонцы не готовы платить за 23-летнего португальца 100 миллионов евро, которые запрашивает «Атлетико».

«Челси» арендовал Феликса в январе этого года. Он провел за «синих» 16 матчей, забив 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.