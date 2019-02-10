"Челси" потерпел самое крупное поражение за 28 лет

Лондонцы в 13-й раз в своей более чем вековой истории проиграли в матче чемпионата с разницей больше пяти голов. В последний раз "синие" проигрывали так крупно в апреле 1991 года в Ноттингеме со счетом 0:7.
В матче 26-го тура чемпионата Англии лондонцы проиграли "Манчестер Сити" со счетом 0:6.
После прихода Романа Абрамовича "Челси" потерпел 17 крупных поражений, причем с разницей в четыре гола лондонцев громил только "Борнмут" менее двух недель назад. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые крупные поражения "Челси" в элите английского футбола
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
26.09.1953
|
Тед Дрейк
|
Вулверхэмптон (г)
|
1:8
|
20.04.1991
|
Бобби Кэмпбелл
|
Ноттингем Форест (г)
|
0:7
|
21.09.1907
|
Дэвид Колдерхед
|
Ноттингем Форест (г)
|
0:6
|
07.09.1908
|
Дэвид Колдерхед
|
Престон (г)
|
0:6
|
09.02.1924
|
Дэвид Колдерхед
|
Ноттс Каунти (д)
|
0:6
|
20.04.1935
|
Лесли Найтон
|
Ливерпуль (г)
|
0:6
|
15.04.1952
|
Билли Биррелл
|
Астон Вилла (г)
|
1:7
|
04.03.1959
|
Тед Дрейк
|
Болтон (г)
|
0:6
|
15.03.1975
|
Рон Суарт
|
Вулверхэмптон (г)
|
1:7
|
29.04.1978
|
Кен Шеллито
|
Эвертон (г)
|
0:6
|
28.03.1979
|
Дэнни Бланчфлауэр
|
Ноттингем Форест (г)
|
0:6
|
31.03.1986
|
Джон Холлинс
|
КПР (г)
|
0:6
|
10.02.2019
|
Маурицио Сарри
|
Манчестер Сити (г)
|
0:6