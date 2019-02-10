21:45 | Футбол — Англия

"Челси" потерпел самое крупное поражение за 28 лет

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Лондонцы в 13-й раз в своей более чем вековой истории проиграли в матче чемпионата с разницей больше пяти голов. В последний раз "синие" проигрывали так крупно в апреле 1991 года в Ноттингеме со счетом 0:7.

В матче 26-го тура чемпионата Англии лондонцы проиграли "Манчестер Сити" со счетом 0:6.

После прихода Романа Абрамовича "Челси" потерпел 17 крупных поражений, причем с разницей в четыре гола лондонцев громил только "Борнмут" менее двух недель назад. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные поражения "Челси" в элите английского футбола

Дата

Тренер

Соперник

Счет

26.09.1953

Тед Дрейк

Вулверхэмптон (г)

1:8

20.04.1991

Бобби Кэмпбелл

Ноттингем Форест (г)

0:7

21.09.1907

Дэвид Колдерхед

Ноттингем Форест (г)

0:6

07.09.1908

Дэвид Колдерхед

Престон (г)

0:6

09.02.1924

Дэвид Колдерхед

Ноттс Каунти (д)

0:6

20.04.1935

Лесли Найтон

Ливерпуль (г)

0:6

15.04.1952

Билли Биррелл

Астон Вилла (г)

1:7

04.03.1959

Тед Дрейк

Болтон (г)

0:6

15.03.1975

Рон Суарт

Вулверхэмптон (г)

1:7

29.04.1978

Кен Шеллито

Эвертон (г)

0:6

28.03.1979

Дэнни Бланчфлауэр

Ноттингем Форест (г)

0:6

31.03.1986

Джон Холлинс

КПР (г)

0:6

10.02.2019

Маурицио Сарри

Манчестер Сити (г)

0:6

 

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