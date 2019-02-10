"Челси" потерпел самое крупное поражение за 28 лет

Лондонцы в 13-й раз в своей более чем вековой истории проиграли в матче чемпионата с разницей больше пяти голов. В последний раз "синие" проигрывали так крупно в апреле 1991 года в Ноттингеме со счетом 0:7.

В матче 26-го тура чемпионата Англии лондонцы проиграли "Манчестер Сити" со счетом 0:6.

После прихода Романа Абрамовича "Челси" потерпел 17 крупных поражений, причем с разницей в четыре гола лондонцев громил только "Борнмут" менее двух недель назад. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные поражения "Челси" в элите английского футбола