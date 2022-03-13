«Челси» попросил правительство Британии смягчить ограничения, наложенные на клуб

«Челси» обратился к правительству Британии с просьбой смягчить ограничения, наложенные на клуб, пишет The Telegraph.

«Челси» предупредил, что эффект от наложенных санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон. Ситуация стала еще сложнее в пятницу, когда банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев.

Лондонский клуб просит отменить запрет на трансферы и продление контрактов с игроками, так как опасается, что это приведет к дефициту защитников в команде.

Если правительство не разрешит «Челси» продлевать контракты и сохранит запрет на трансферы, то лондонский клуб потеряет футболистов и не сможет их заменить.

Английская премьер-лига (АПЛ) отстранила российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления футбольным клубом.

Ранее Великобритания внесла в санкционные списки Абрамовича. 55-летнему предпринимателю запретили въезд в страну, а также вести бизнес с британскими гражданами и компаниями. Все активы Абрамовича в Британии были заморожены.