«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Соломона

«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Манора Соломона.

Израильский футболист заключил с клубом соглашение, рассчитанное до 2028 года.

Футболист в январе 2019 года перешел из «Маккаби Петах Тиква» в донецкий «Шахтер». Он провел за «Шахтер» 106 матчей, забил 22 гола и дважды выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Украины.

Сезон-2022/23 23-летний Соломон провел в аренде в «Фулхэме». Он принял участие в 24 матчах и забил пять мячей.

За сборную Израиля футболист провел 35 игр и забил семь голов.