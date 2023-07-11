«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Соломона
«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Манора Соломона.
Израильский футболист заключил с клубом соглашение, рассчитанное до 2028 года.
Футболист в январе 2019 года перешел из «Маккаби Петах Тиква» в донецкий «Шахтер». Он провел за «Шахтер» 106 матчей, забил 22 гола и дважды выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Украины.
Сезон-2022/23 23-летний Соломон провел в аренде в «Фулхэме». Он принял участие в 24 матчах и забил пять мячей.
За сборную Израиля футболист провел 35 игр и забил семь голов.
Источник: ФК Тоттенхэм
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12
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|0-0
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|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
|0-0
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19
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|0
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|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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