«Челси» объявил об уходе Сауля

«Челси» объявил об уходе полузащитника Сауля Ньигеса.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 27-летний испанец вернется в «Атлетико» в связи с истечением срока арендного соглашения.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Челси» и забил один мяч.

Контракт Сауля с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.