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Сегодня, 13:20

«Челси» объявил об уходе Сауля

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» объявил об уходе полузащитника Сауля Ньигеса.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 27-летний испанец вернется в «Атлетико» в связи с истечением срока арендного соглашения.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Челси» и забил один мяч.

Контракт Сауля с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/2022/06/08/saul-to-head-back-to-atletico-madrid-?utm_source=tw&utm_medium=orgsoc&utm_campaign=none
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Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
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22.05 18:00
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Ливерпуль

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П
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И К Ж
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