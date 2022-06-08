«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с вратарем «Саутгемптона» Форстером

«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с вратарем «Саутгемптона» Фрейзером Форстером.

34-летний англичанин подписал соглашение со «шпорами» до конца июня 2024 года. Он присоединится к новой команде в начале июля, когда закончится его контракт с «Саутгемптоном».

Форстер выступал за «Саутгемптон» с 2014 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 44 гола в 24 матчах, проведя 4 встречи на ноль.